وزير “داخلية الوفاق” يستقبل وزير الدفاع التركي

التقى وزير الداخلية بحكومة الوفاق فتحي باشاغا -السبت- مع وزير الدفاع التركي خلوصي أكار والوفد المرافق له، حيث كان للوزير التركي استقبال رسمي في مقر الإدارة العامة للعمليات الأمنية الكائنة في ضاحية تاجوراء بالعاصمة طرابلس.

عقب الاستقبال اجتماع للوزيرين بحضور عدد من مسؤولي وزارة الدفاع التركية ومدير ومعاون الإدارة العامة للعمليات الأمنية، فيما عبر “أكار” عن سعادته بالزيارة التي قال إن من شأنها المساهمة في توحيد العلاقات الثنائية بين تركيا وحكومة الوفاق وخاصة الأمنية منها، كما أكد بأن ليبيا وتركيا بلدان صديقان تربطهما أواصر الأخوة والتاريخ المشترك لحقبة من الزمن-حسب تعبيره.

وأعرب الوزير التركي على أن بلاده ترغب في إقامة لُحمة وطنية واحدة وهذا لا يتأتي إلا من خلال مصالحة وطنية تجمع الليبين كافة، قائلاً : ( سنبذل ما في وسعنا من أجل أن ينعم الليبيين بالديمقراطية تحت راية واحدة وحكومة واحدة).

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