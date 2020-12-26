بعد زيارة باشاغا للقاهرة.. وفد مصري رفيع يزور طرابلس الأحد المقبل

أفادت مصادر إعلامية، الجمعة، بأن وفدا مصريا رفيع المستوى يضم وكيلي وزارتي الدفاع والخارجية ونائب رئيس المخابرات المصري سيزور طرابلس الأحد المقبل، للقاء عدد من مسؤولي حكومة الوفاق غير المعتمدة.

وأضافت المصادر أن هذه الزيارة هي الأولى من نوعها من الحكومة المصرية للعاصمة طرابلس منذ عام 2014، مبينة أنها تأتي كذلك بعد أسابيع قليلة من زيارة وزير الداخلية المفوض بحكومة الوفاق، فتحي باشاغا، بدعوة رسمية من القاهرة في نوفمبر الماضي.

وتابعت المصادر أن الجهود المستمرة لباشاغا في تحييد القاهرة، التي تعد أبرز داعمي “حفتر” وسحب بساط دعمها له، بدأت تؤتي أكلها أكثر من أي وقت مضى، وبالأخص إثر هزيمة حليفها التقليدي، وفشله في السيطرة على العاصمة طرابلس.

وأشارت المصادر إلى أن زيارة الوفد المصري تتزامن مع زيارة وزير الدفاع التركي، خلوصي أكار، رفقة رئيس أركانه في أول زيارة لمسؤول تركي لطرابلس ولقائه بعدد من مسؤولي حكومة الوفاق، وعلى رأسهم باشاغا بعد تمديد مهام القوات التركية في ليبيا 18 شهرا.

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