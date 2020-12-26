الإعلان عن انتخابات برلمانية في إثيوبيا دون إقليم تيجراي

تزامنا مع محاولات الحكومة برئاسة أبي أحمد، إخماد أعمال عنف سياسية وعرقية في عدة أقاليم، أعلنت هيئة الانتخابات الوطنية في إثيوبيا عن إجراء انتخابات برلمانية في الخامس من يونيو المقبل.

وستشكل الانتخابات تحديا لحزب الرخاء الذي تأسس قبل عام بزعامة أبي، أمام أحزاب قامت على أساس عرقي، وتطمح للحصول على مزيد من السلطة والنفوذ للأقاليم التي تمثلها.

وذكرت هيئة الانتخابات أن الجدول الذي أعدته لا يشمل إقليم تيجراي الذي شهد قتالا بين قوات الإقليم وقوات الحكومة الاتحادية في 4 نوفمبر، كما سبق أن أجرى انتخابات خاصة به في سبتمبر أعلنت الحكومة الاتحادية بطلانها.

وأكدت الهيئة أنها ستعلن عن موعد إجراء الانتخابات بالإقليم فور تشكيل حكومة محلية تكون قادرة على تأمين فتح مكاتب الانتخابات هناك.

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