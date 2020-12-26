الميهوب: الجيش الليبي قادر على طرد كل المحتلين الأجانب

أكد رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي طلال الميهوب، أن الجيش الوطني الليبي قادر على طرد كل المحتلين الأجانب من ليبيا.

وجدد الميهوب خلال مكالمة هاتفية مع قناة ليبيا الحدث، والتي رصدتها “الساعة 24″، التأكيد على أن الاتفاقية الأمنية الموقعة بين حكومة الوفاق وتركيا، غير قانونية.

وأشار رئيس اللجنة البرلماني إلى أن استقبال النمروش لأكار في ليبيا هدفه إفشال جهود التسوية والتهدئة واتفاق اللجنة العسكرية المشتركة، مستنكرا الصمت غير المبرر من البعثة الأممية تجاه الخروقات التركية منذ توقيع اتفاق وقف إطلاق النار.

ودعا رئيس لجنة الدفاع البرلمانية مجلس النواب إلى تجميد كافة سبل التواصل مع مجلس الدولة برئاسة خالد المشري، بسبب تسهيلهم الاحتلال والتعديات التركية، واستقبالهم أكار.

كما دعا رئاسة مجلس النواب إلى التحرك السريع دبلوماسيا لوضع حد للتعديات التركية، من خلال تشكيل الوفود وإرسالها إلى الدول المختلف لتوضيح التعديات التركية على لبلادنا.

وعبر الميهوب عن أمله في اجتماع مجلس النواب قريبا لإصدار قرارات بحق المسؤولين في حكومة الوفاق بشأن الخيانة وتسهيل الاحتلال التركي.