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بعد دعوة أردوغان لتطوير علاقة تركيا مع إسرائيل .. الغرياني : يجب مقاطعة الإمارات

تم النشر منذُ ساعة واحدة
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مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية
صحيفة المرصد الليبية
مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية

ليبيادعا المفتي المعزول الصادق الغرياني إلى مقاطعة دولة الإمارات العربية المتحدة فيمابدا أنهتمويهعلى تصريح أردوغان بشأن نيته تنمية علاقاته مع إسرائيل .

ودعا الغرياني في ظهوره الأسبوعي عبر قناتهالتناصحإلى مقاطعة سلع البلدان التي وصفها بالمطبعة مع إسرائيل وعلى رأسهاالإمارات لأنصناعات الكيان الصهيوني تُصَدَّر الآن باسم شركات إماراتيةحسب زعمه  .

وأشاد الغرياني وكالعادة بتركيا ودورها إذ يطلق عليها لقبالحليف التركي ” ويصف أردوغان بلقب ” ولي أمر المسلمين ” في وقت تعد أنقرة أول دولة إسلامية مطبعة وتربطها علاقات مختلفة مع إسرائيل أهمها على المستوى المخابراتي كما أكد أردوغان أمس الجمعة بنفسه.

وأضاف الغرياني قائلًا في تصريحاته المتناقضة كالعادة : ” ابتز الرئيس الأمريكي المنتهية صلاحيته المغرب كما ابتز قبلها السودان، فاستجابت للتطبيع بعد أن جمدته سنين، واشترت بقضية القدس والمسلمين ثمنا قليلا ” ، إلا أنه لم يكشف في المقابل الثمن الكثير الذي تكسبه تركيا مقابل التطبيع مادام الآخرون باعو القدس بثمن قليل ! .

وفي المقابل ومع خوضه في هذا الموضوع ، تجاهل الغرياني في حلقته تركيا وتطبيعها مع إسرائيل بل وزيارة أردوغان يومًا ما قبر مؤسس الحركة الصهيونيةثيدرو هيرتزلفيالقدس عقب زيارة حميمية لصديقه الحميم آرييل شارون ، وفيما يطالب بدعم إقتصاد تركيا رغم أنها أكبر وأقدم مطبع يدعو لمقاطعة غيرها في آخر فصل من فصول متجارة الإسلاميين ورعايا أردوغان غير الأتراك بالقضية الفلسطينية .

المرصد – متابعات

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صحيفة المرصد الليبية

صحيفة المرصد الليبية

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  • يفتي وهو علي مقربه بيوت الدعاره التي يتزود بدخلها اقتصاد ولي أمر المسلمين وياريت ولي أمرك ياخرياني قد اباح بغاء النساء فقط بل تعدي ذلك بسماح ولي أمرك للمثليين بممارساتهم الشاذه في تركيا بكل حريه لأن الدين الاسلامي لم يعني لسيدك وولي نعمتك لقرد وخان اي شئ ما تعني له مدخول بيوت الدعاره التي يعتبرها رافد من روافد أقتصاد دولة ولي أمر الميلمين علي حد زعمك يا كذاب يا سفيه

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