شركة ليبيانا : هجوم تخريبي استهدف تطبيق “ماي ليبيانا”

نبهت شركة ليبيانا للهاتف المحمول مشتركيها بحدوث هجوم تخريبي وصفته بالــ “فاشل”، – حدث صباح السبت- واستهدف ايقاف تطبيق MyLibyana، وقد تمّ التعامل معه، حسب ما جاء في إعلان الشركة على منصتها الإعلامية.

وأشارت الشركة في منشورها إلى أن عملية تجري لتتبع تتبّع مصدر الهجوم لاتخاذ كافّة الإجراءات القانونية اللازمة، مطمئنةً كافة مشتركيها بأن جميع بياناتهم وأرصدتهم مؤمنة وأن التطبيق وجميع خدمات ليبيانا تعمل بشكل طبيعي، داعيةً إياهم لعدم الانجرار وراء أي شائعات أو أخبار مضللة يتم تداولها عبر شبكات التواصل الاجتماعي.

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