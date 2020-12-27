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بعيو: زيارة الوفد المصري طرابلس بعد ساعات من مغادرة آكار ليست مصادفة

تم النشر منذُ 29 ثانية
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مصدر الخبر / قناة ليبيا 24
قناة ليبيا 24
مصدر الخبر / قناة ليبيا 24

قال رئيس المؤسسة الليبية للإعلام التابعة لحكومة الوفاق غير المعتمدة، محمد بعيو، إن زيارة الوفد المصري طرابلس بعد ساعات من زيارة وزير الدفاع التركي، خلوصي آكار، ليست مصادفة.

وقال بعيو مخاطبا من وصفهم بـ” الساعين إلى جعل حياتنا مستحيلة” إن السياسة فن الممكن، مؤكدا أن السلام آتٍ والحرب ليست قدر الوطن.

وكانت مصادر إعلامية قد أفادت بأن وفدا مصريا رفيع المستوى يضم وكيلي وزارتي الدفاع والخارجية ونائب رئيس المخابرات المصري سيزور طرابلس الأحد المقبل، للقاء عدد من مسؤولي حكومة الوفاق غير المعتمدة.

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قناة ليبيا 24

قناة ليبيا 24

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