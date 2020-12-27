الجويلي واصفا المشير حفتر بـ”الغازي”: تصريحاته الأخيرة لا تعني شيئا وجاهزون للرد

زعم آمر ما يسمى غرفة العمليات المشتركة بالمنطقة الغربية في حكومة الوفاق اللواء أسامة الجويلي، أن زيارة الوفد التركي تثبت استمرار وقوف تركيا مع دولة ليبيا المتمثلة في حكومة الوفاق ودعمها للشعب الليبي في اختياره لإنشاء دولة مدنية و رفض حكم العسكر و كل داعميه.

وادّعى الجويلي في كلمة له عقب تخريج دفعة “البنيان المرصوص “من الكلية العسكرية طرابلس، أن تخريج الدفعة هو ردا على الجريمة التي ارتكبها حفتر في الرابع من يناير الماضي، زاعما أن التهديدات الأخيرة التي اطلقها حفتر لا تعني شي، فكلنا جاهزون لتصدي لها وستكون عقبة وخيمه على كل غازي .

واستطرد الجويلي، نناشد أهلنا في المنطقة الشرقية الكف عن انضمام ابنائهم لمليشيات “حفتر” و أما بالنسبة للمرتزقة الأجانب الذي جلبهم حفتر سنتعامل معهم بكل قوة في حال فكروا الاعتداء مجددا.

وزعم الجويلي أن هناك دول خارجية تدعم المشروع الانقلابي لـ”حفتر” وتسعى بكل جهودها لإفشال أي مسار من مسارات الحوار الجارية خاصة فيما يتعلق بتوحيد الحكومة القادمة.