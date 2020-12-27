صنع الله يبحث الميزانية الجديدة لشركة “تقنية ليبيا للأعمال الهندسية”

رأس مصطفى صنع الله رئيس مؤسسة النفط اجتماع الجمعية العمومية لشركة تقنية ليبيا للأعمال الهندسية، أمس السبت بشركة سرت لإنتاج وتصنيع النفط والغاز بمرسى البريقة.

وأشاد صنع الله في كلمته، بأداء الشركة، قائلا: “بالرغم مما مرت به من ظروف صعبة، إلا أنها ساهمت بجهود عامليها في سد الفراغ الذي تركه خروج الشركات الاستشارية العالمية، وقامت بتقديم العديد من الدراسات والاستشارات الهندسية والدعم الفني للشركات العاملة بالقطاع”.

وقالت المؤسسة الوطنية للنفط في بيان لها طالعته “الساعة 24″، إن رئيس وأعضاء مجلس الإدارة بالمؤسسة أبدوا جملة من الملاحظات تركّزت في أن تعمل الشركة على الدفع بالشباب المؤهلين لتنفيذ المشاريع التي تقوم بها الشركة لاكتساب الخبرة، والعمل على توطين الأعمال وتدريب المهندسين لبناء كوادر وطنية متخصصة وفق خطة تطويرية شاملة، من خلال تنفيذ الأعمال بالمشاركة مع الشركات العالمية المتخصصة.

كما أكدوا على ضرورة تكثيف الزيارات للشركات النفطية، والتوصل لحلول جذرية لتحصيل ديون الشركة وأهمية التركيز على استخدام الطاقات البديلة بالحقول في المستقبل.

وتم في الاجتماع عرض لأهم أعمال الشركة في العام 2020 والمشاريع المستقبلية والميزانية المالية للعام 2021، كما تم الاستماع إلى تقرير هيئة المراقبة وما ورد بها من ملاحظات والاستماع لردود الشركة المتعلقة بها.