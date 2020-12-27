“الليبية لأعضاء الهيئات القضائية”: فقدان الاتصال بقاضي من محكمة جالو الجزئية

أعلنت الجمعية الليبية لأعضاء الهيئات القضائية، فقدان الاتصال بمصطفى لندي قاضى محكمة جالو الجزئية.

وأوضحت الجمعية في بيان لها، إنها تلقت خبر اختفاء القاضي بمحكمة جالو الجزئية الأستاذ مصطفى عيسى لندي ، حيث تواصلت الجمعية القضائية مع عدد من زملائه فتضاربت في البداية الأخبار عن مدى صحة الواقعة ومنهم من ذكر بأنه لايزال موجودا وحصل عطل لمركبته فقط .

وتابعت، بعد استمرار التواصل للتأكد من يقين الخبر بلغ الجمعية القضائية قبل قليل هذا البيان من زملائه بمحكمة جالو وأوجلة واجخرة وجاء نصه :” بيان أعضاء الهيئات القضائية بجالو أوجلة اجخرة بشأن واقعة فقدان الاتصال بالقاضي الأستاذ مصطفى عيسى لندي ، حيث تابع الأعضاء بحزن وقلق واقعة فقدان الاتصال بزميلهم الذي غادر مدينة الكفرة فجر يوم الجمعة 2020.12.25 قاصدا مقر عمله وإقامته بمدينة جالو رفقة أسرته إلا أنه لم يصل بعد إلى وجهته المقصودة حيث فقد الاتصال به وهواتفه مقفلة حتى هذا التوقيت ، ولم تتوفر أية معلومات عنه ، وندعو أهل الخير والنخوة ببذل الجهود الحثيثة في البحث عنه ليعود وأسرته إلى بيته بأمن وسلام “.