جويلي: زيارة الوفد التركي طرابلس تؤكد استمرار دعم أنقرة للوفاق

قال آمر ما تسمى بغرفة العمليات المشتركة بالمنطقة الغربية، أسامة جويلي، إن زيارة الوفد التركي العاصمة طرابلس، يؤكد استمرار دعم أنقرة لحكومة الوفاق غير المعتمدة.

وأضاف جويلي في تصريح له إن التهديدات الأخيرة التي أطلقها “حفتر” لا تعني شيئا، مؤكدا أن قوات الوفاق جاهزة للتصدي لأي عدوان، لافتا إلى أن هناك دول خارجية تدعم المشروع الانقلابي لـ”حفتر” وتسعى بكل جهودها لإفشال أي مسار من مسارات الحوار الجارية خاصة فيما يتعلق بتوحيد الحكومة القادمة.

وأشاد جويلي بما حدث يوم أمس من تبادل المحتجزين بين الجيش والوفاق، معربا عن تأييده هذه الخطوات لحل الخلافات.

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