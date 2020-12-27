ليبيا الان

تركيب أجهزة تفتيش أمني بمطار الأبرق

تم النشر منذُ 4 ثواني
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

توجه فريق عمل مكلف من طرف رئيس مصلحة المطارات بالتوجه -السبت-  إلى مطار لابرق الدولي لتركيب أجهزة تفتيش أمني جديدة وإجراء أعمال صيانة لازمة للأجهزة المستخدمة حالياً وتركيب قطع الغيار اللازمة للصيانة الدورية والتأكد من تشغيلها ومعايرتها بالشكل المطلوب.

ذكرت مصلحة المطارات أنه فور الانتهاء من أعمال الصيانة سيُنفذ برنامج تدريبي لعدد من الموظفين والعناصر الأمنية التابعة للمطار للرفع من كفائتهم التشغيلية وليتمكنوا من تشخيص الأعطال وإجراء أعمال الصيانة الدورية اللازمة للأجهزة وفق الإجراءات المطلوبة والمنصوص عليها من قبل الطيران المدني وبما يضمن تعزيز التدابير والإجراءات الأمنية بالمطارات التابعة للمصلحة.

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قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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