طرابلس.. منتسبات “داخلية الوفاق” يشاركن في ملتقى الإبداع

مثلت مجموعة من منتسبات وزارة الداخلية بحكومة الوفاق وفداً أمنياً لمشاركة الهيئة العامة للثقافة في افتتاح ملتقاها الوطني للإبداع في نسخته الثالثة، تحت شعار “وتستمر الحياة” الذي التئمت فعالياته داخل رواق الثقافة بمعرض طرابلس الدولي ضمن احتفالات الهيئة بالذكرى 69 لاستقلال ليبيا.

تشكل الوفد المشارك من ضابطات وضابطات صف من مختلف المكونات الأمنية بوزارة “داخلية الوفاق”، وهي الإدارة العامة للمنافذ ومصلحة الجوازات والجنسية ومكتب البحث الجنائي طرابلس وإدارة شؤون الضباط ومكتب حماية الطفل والأسرة وفريق إعلامي من إدارة العلاقات والتعاون بالإضافة لمديرات الأمن في كل من طرابلس وجنزور والزاوية ومنفذ رأس جدير .

يتواصل الملتقى الإبداعي في الفترة ما بين “24” إلى “31” من شهر ديسمبر الجاري..وتأتي المشاركة بدعوة من مكتب تمكين المرأة بالهيئة، دعماً للتواجد الأمني للمرأة في مختلف المجالات،وتعزيزاً لدورها الفعال في دعم الأمن داخل البلاد .. وتتواصل مشاركة المنتسبات طيلة فترة إقامة فعاليات الملتقى.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية