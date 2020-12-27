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طرابلس.. منتسبات “داخلية الوفاق” يشاركن في ملتقى الإبداع

تم النشر منذُ 15 دقيقة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

مثلت مجموعة من منتسبات وزارة الداخلية بحكومة الوفاق وفداً أمنياً لمشاركة الهيئة العامة للثقافة في افتتاح ملتقاها الوطني للإبداع في نسخته الثالثة، تحت شعار “وتستمر الحياة” الذي التئمت فعالياته داخل رواق الثقافة بمعرض طرابلس الدولي ضمن احتفالات الهيئة بالذكرى 69 لاستقلال ليبيا.

تشكل الوفد المشارك من ضابطات وضابطات صف من مختلف المكونات الأمنية بوزارة “داخلية الوفاق”، وهي الإدارة العامة للمنافذ ومصلحة الجوازات والجنسية ومكتب البحث الجنائي طرابلس وإدارة شؤون الضباط ومكتب حماية الطفل والأسرة وفريق إعلامي من إدارة العلاقات والتعاون بالإضافة لمديرات الأمن في كل من طرابلس وجنزور والزاوية ومنفذ رأس جدير .

يتواصل الملتقى الإبداعي في الفترة ما بين “24” إلى “31” من شهر ديسمبر الجاري..وتأتي المشاركة بدعوة من مكتب تمكين المرأة بالهيئة، دعماً للتواجد الأمني للمرأة في مختلف المجالات،وتعزيزاً لدورها الفعال في دعم الأمن داخل البلاد .. وتتواصل  مشاركة المنتسبات طيلة فترة إقامة فعاليات الملتقى.

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قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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  • من ضابطات وضابطات صف من مختلف المكونات الأمنية بوزارة “داخلية الوفاق”
    ، وهي الإدارة العامة للمنافذ و
    مصلحة الجوازات والجنسية – مصراتة معتيق
    ومكتب البحث الجنائي طرابلس
    وإدارة شؤون الضباط
    ومكتب حماية الطفل والأسرة
    #وفريق إعلامي من إدارة العلاقات والتعاون
    بالإضافة لمديرات الأمن في كل من طرابلس
    وجنزور والزاوية ومنفذ رأس جدير .

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