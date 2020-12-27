جنود أتراك يقيمون حفلا في مطار معيتيقة قبيل مغادرة آكار

أفادت مصادر، السبت، بأن الوفد التركي العسكري الذي زار طرابلس ظهر اليوم، تأخر عن الموعد المحدد مُسبقاً لمغادرة البلاد بسبب حفل فني نظمه وزير الدفاع التركي، خلوصي آكار، لجنود أتراك تابعين لغرفة العمليات المشتركة في مطار معيتيقة

وبحسب المصادر فإن الحفل أحيته فنانة رفقة فنّانيْن آخريْن جميعهم أتراك، وصلوا طرابلس رفقة الوفد العسكري التركي الذي ترأسه آكار ورئيس أركان الجيش وقيادات عسكرية تركية أخرى، وفقاً لما ذكره المصدر

وكان من المقرر أن يغادر الوفد التركي العاصمة طرابلس عبر مطار معيتيقة عند تمام الساعة 8 مساءً، قبل أن تتأخر الرحلة مدة ساعة ونصف إلى حين انتهاء الحفل الفني.

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