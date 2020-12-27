صنع الله يطالب بسرعة اعتماد ميزانيات مؤسسة النفط لاستكمال مشاريعها

طالب رئيس المؤسسة الوطنية للنفط، مصطفى صنع الله، الجهات المختصة باعتماد الميزانيات اللازمة حتى تتمكن المؤسسة وشركاتها من استكمال المشاريع.

جاء ذلك خلال ترأس صنع الله، للاجتماع السنوي لمصحة النفط بطرابلس، بحضور أعضاء مجلس الإدارة، حيث بحث المشاركون في الاجتماع خطط المصحة المستقبلية لتقديم الخدمات الصحية التي تواكب التطور الحاصل في هذا المجال، كما تم مناقشة مشروع إنشاء فرع لمصحة النفط في مدينة بنغازي وآخر في مدينة سبها على احدث طراز

واستعرض الاجتماع النشاط العام 2020 والمستهدفات في 2021 ومناقشة الميزانيات وأوجه الصرف والمشاكل والصعوبات التي تشكّل عائقا لعمل المصحة، بالإضافة إلى عرض تقرير هيئة المراقبة وما ورد به من ملاحظات.

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