التكتل المدني الديمقراطي يُرتب “بيته الداخلي”

شهدت مدينة بنغازي -السبت- عقد اجتماع دوري للأمانة العامة لــ “التكتل المدني الديمقراطي”، برئاسة الدكتور محمد سعد، رئيس التكتل وبحضور مديرو الإدارات النوعية ونوابهم وقد تركز الاجتماع على بنود جدول الأعمال الذي تضمن مناقشة الاستعدادات لإجراء الانتخابات الداخلية والمشاركة في الانتخابات الوطنية المختلفة-حسب ما أوردته المنصات الإعلامية للتكتل.

ووقف المجتمعون على المراجعات الأخيرة لمقترح لائحة تنظيم الاجتماعات ومدونة السلوك، ومناقشة الإدارة العامة للشؤون الإدارية والمالية بشأن إنجاز مهمة تحديد اختصاصات ومهام الإدارات العامة.

كما بحث المجتمعون التقارير المقدمة من الإدارات العامة عن أعمالها المنجزة خلال العام الجاري 2020م ودراسة خطة عمل الإدارات للعام المقبل 2021م، وعرض مقترح القرارات الخاصة بلجنة العضوية.

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