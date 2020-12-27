ليبيا الان

بشير السويحلي: رد تركيا على «تهديدات حفتر الجوفاء» جاء من طرابلس وليس أنقرة

تم النشر منذُ 29 دقيقة
تعليقات
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

رأى بشير، نجل عبد الرحمن السويحلي، رئيس المجلس الاستشاري السابق، أن رد تركيا على تهديدات «حفتر» التي وصفها بـ«الجوفاء» ومن وراءه الإمارات، جاء من طرابلس وليس أنقرة، بحسب تعبيره.

وقال السويحلي الصغير، في تغريدة له عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: الرسالة واضحة. ها نحن هنا في الميدان. فأين أنتم وماذا ستفعلون؟”.

وأضاف “هكذا كانت زيارة أرفع وفد عسكري تركي يزور ليبيا، والذي حط رحاله في العاصمة طرابلس التي دافع عنها «أحرار ليبيا» وأفشلوا عدوان «مجرم انقلابي» مدعومًا من 5 دول مثلت محور الشر والطغيان”، وفقا لقوله.

وتابع “طرابلس التي وقفت معها الشقيقة الكبرى تركيا في وقت تخلى عنها الجميع هي والشقيقة قطر”.

ووصل الوفد العسكري التركي، إلى طرابلس، أمس السبت، ويضم إلى جانب وزير الدفاع التركي رئيس الأركان العامة الفريق أول “ياشار غولر” وقائد القوات البرية الفريق أول “أوميت دوندار” وقائد القوات البحرية “عدنان أوزبال”.

وكان في استقبال الوفد العسكري التركي، وزير الدفاع بـ”حكومة الوفاق” صلاح الدين النمروش ورئيس الأركان العامة أول محمد الحداد وآمر غرفة العمليات المشتركة بالمنطقة الغربية أسامة جويلي.

يشار إلى أن القائد العام للقوات المسلحة العربية الليبية المشير خليفة حفتر، قد أكد في كلمته باحتفال الجيش الليبي بعيد الاستقلال، الخميس الماضي، على عدم وجود قيمة للاستقلال، ولا معنى للحرية ولا أمن ولا سلام، وأقدام الجيش التركي تدنس أرضنا الطاهرة.

وقال المشير خليفة حفتر : “لا خيار أمام العدو التركي المحتل إلا أن يغادر سلما وطوعا أو بقوة السلاح والإرادة القوية”.

وأشار القائد العام إلى أن “القوات المسلحة جنحت للسلم واستجابت للمجتمع الدولي الداعي لوقف إطلاق النار على أمل أن يراعي العام طموحات الليبيين المشروعة ويفرض السلام ويوقف المعتدي”.

واستدرك المشير حفتر بأن “المعتدي لم يوقف إرسال المرتزقة والسلاح بأنواعه معلنا الحرب على الليبيين، ومتحديا الإرادة الليبية ومستهينا بالقيم الإنسانية”.

الوسوم

الغزو التركي المشير خلفية حفتر بشير السويحلي حكومة الوفاق طرابلس وزير الدفاع التركي

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة الساعة 24

عن مصدر الخبر

صحيفة الساعة 24

صحيفة الساعة 24

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك

تعليقات

  • عيل شخاخ صعلوك حقير خاين عميل بغل عديم الشرف والرجولة والنخوة والوطنية 😠😖👎🤬😡

    ومن شابه أباه فما ظلم 🤬👎🤬

    رد

  • اى رد يامتخلف عقليا هذه الزيارة اكدت ذعر الاتراك يامتناك من كلام قائد الجيش الوطنى المكلف من نواب الشعب بمحاربة الارهاب ياكلاب فاكار الحمار يقول قى الوقت المناسب مما يدل على انه جبان وكلب جريان فالخوازيق الحمر اء ستزيد الشهر القادم خازوق جديد بعد الخازوق المصرى سرت الجفرة والخازوق الفرنسى شرق المتوسط والخازوق الروسى فى ادلب بسوريا وقريبا الخازوق الامريكى داخل تركيا بدعم المعارضة التركية لاسقاط اردوغان لهذا نرى من الان ارتقاع صوت المعارضة ومسخرة اردوغان فى اسطنيول وانقرة مع تهاوى الاقتصاد التركى المستمر والوقت المناسب سيكون الرد باسقاط المعتوه وسحله فى الشارع بعد ان اصبح وحيد ومعزول وقريبا تسقط عنه ورقة التوت ويكتشف الجنيع انه امرأة

    رد

  • المتغطى باردوغان عريات فكل كلابه الخوان يتساقطون فى كل مكان ولم ينفعهم هذا الجبان ونرى الان غرق الخوان فى تونس وليبيا امام الارادة الشعبية الرافضة لكلاب موزه واردوغان ففشل اردوغان فى ليبيا بات واضحا للجميع لانه هدفه الاول كان السيطرة على الموانئ النفطية وهذا اصبح مستحيل بعد رسم خط احمر وايضا غاز شرق المتوسط اصبح ايضا مستحيل واسقاط الاسد اصبح مستحيل بل ان المضحك ان الكلب اردوغان يساعد الاسد عندما اعطته روسيا ضوء اخضر لمهاجمة عين عيسى حتى يسلمها الاكراد للنظام السورى .
    وارسال اكار الحمار الى طرابلس دليل على رعب اردوغان من تهديد المشير الذى يستطيع ان يسقط اردوغان فى تركيا اذا دعا الشعب الليبى الى مقاومة مسلحة للاتراك فى الاماكن المحتلة وبكل الوسائل الممكنة بما فيعا وضع مبيدات حشرية لهم فى الطعام والشراب وتفجير اوكارهم فعودة نعوش هؤلاء اللنجاس الى انقرة كفيل باسقاط اردوغان الذى فشل فى تحقيق اى وعد من تواجده فى ليبيا !!!

    رد

  • ياابن ابو سحلية لماذا لم يحضر اردوغان الى طرابلس كما اعلن من قبل وتراجع فهو صيد ثمين للمقاومة الشعبية اما اكار الحمار فمجرد دمية فى يد اردوغان يوجد له اكثر من بديل حمار مثله خسارة فيه ثمن القنبلة

    رد