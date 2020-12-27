علي أوحيدة: «جويلي» أصر على تمريغ  أنف «الزنتان» في وحل أردوغان أمام الجميع

عبر علي أوحيدة الصحفي الليبي المستقل المقيم في بروكسل ببلجيكا، عن أسفه الشديد لما شهدته المنطقة الغربية أمس من زيارة الوفد العسكري التركي العاصمة طرابلس بقيادة خلوصي آكار وزير الدفاع التركي.

وقال «أوحيدة»، عبر تغريدة له بتويتر، «أصر أسامة الجويلي على تمريغ أنف الزنتان في وحل أردوغان مجددا وامام جميع الليبيين.

واعتبر الصحفي الليبي المستقل المقيم في بروكسل ببلجيكا، أن ما فعله أسامة جويلي آمر ما تسمى بغرفة العمليات المشتركة بالمنطقة الغربية، «أمر مؤسف لاحدى اشرف القبائل الليبية».

ووصل إلى طرابلس، الوفد العسكري التركي العاصمة، أمس السبت، ويضم إلى جانب وزير الدفاع التركي رئيس الأركان العامة الفريق أول “ياشار غولر” وقائد القوات البرية الفريق أول “أوميت دوندار” وقائد القوات البحرية “عدنان أوزبال”.

وكان في استقبال الوفد العسكري التركي، وزير الدفاع بـ”حكومة الوفاق” صلاح الدين النمروش ورئيس الأركان العامة أول محمد الحداد وآمر غرفة العمليات المشتركة بالمنطقة الغربية أسامة جويلي.

والتقي الوفد التركي مسئولين بـ”النواب الموازي” و”مجلس الدولة” وفائز السراج رئيس “المجلس الرئاسي” إلى جانب حضور تخريج دفعة جديدة جرى تدريبها من مليشيات “الوفاق” على يد خبراء أتراك.