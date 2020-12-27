تصفية “طيار” في طرابلس من قبل مسلحين

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كشف مصدر مطلع أن مسلحين أقدموا أمس السبت على تصفية كابتن طيار أحمد المبروك أحمد المبروك دون معرفة الأسباب أو تحديد الفاعلين.

وأشار المصدر إلى أن “المبروك” من سكان محلة “البراشيش” في غريان ويقيم في مدينة طرابلس، لافتًا إلى أنه خريج دفعة 33 من الأكاديمية الجوية.

وأوضح المصدر أن المغدور هو ابن الطيار المبروك أحمد المبروك، والذي توفاه الله نتيجة سقوط طائرته C130 بعد إقلاعها من حقل الشرارة النفطي في 29 أبريل 2018.

وأشار المصدر إلى أنه كان يرافق الطيار “الأب” كل من عقيد طيار أحميده منصور السني ناصوف والمقدم مهندس جوي عبدالكريم السنوسي، ونجاة فني جوي عبدالرحيم شبل.