اختفاء قاض بمحكمة جالو الجزئية في الجنوب

أعلنت الجمعية الليبية لأعضاء الهيئات القضائية، السبت، أن مصطفى عيسى لندي القاضي بمحكمة جالو الجزئية اختفى في الجنوب دون أن يترك أثراً.

وأوضحت الجمعية في بيان أن الاتصال به قد انقطع منذ صباح يوم الجمعة، حين كان متوجهاً برفقة أسرته من الكفرة باتجاه مقر عمله وإقامته في جالو ولم يصل إلى عمله ولم تتوفر معلومة عنه حتى الآن.

هذا ويذكر أن حادثة اختفاء القاضي ليست الأولى من نوعها فقد وقعت حوادث اختفاء كثيرة في الفترة الأخيرة في الجنوب الذي يعاني من انتشار المليشيات وعدم الاستقرار

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