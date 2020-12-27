أهالي سبها يحتجون ضد التمييز في الرعاية الصحية

خرج عدد من أهالي سبها، أمس السبت، في وقفة احتجاجية أمام مركز مراقبة الخدمات الصحية في حي الناصرية، رافعين لافتات تحمل شعار “كفى عنصرية.. كورونا لا يفرق ويفتك بنا جميعا”، مطالبين بعدم التمييز بين سكان المدينة في الرعاية الصحية.

وطالب المحتجون، مراقبة الخدمات الصحية والمجلس البلدي سبها بتفعيل مركز وحدة إسعاف والطوارئ ومركز كشف كورونا في حي الناصرية.

يشار إلى أن مناطق جنوب البلاد تشهد خلال الفترة الأخيرة خروج تظاهرات من حين إلى آخر ضد الفساد وتردي الأحوال المعيشية.

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