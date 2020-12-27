صنع الله: شركة تقنية ليبيا ساهمت في سد الفراغ بعد خروج الاستثمارات العالمية

بوابة إفريقيا الإخبارية – متابعات |

27 December, 2020

عقد بشركة سرت لانتاج وتصنيع النفط والغاز بمرسى البريقة اجتماع الجمعية العمومية لشركة تقنية ليبيا لأعمال الهندسية، برئاسة رئيس المؤسسة الوطنية للنفط مصطفى صنع الله وبحضور أعضاء المؤسسة.

وأكد صنع الله أن الشركة رغم ما مرت به من ظروف صعبة، إلا أنها ساهمت بجهود عامليها في سد الفراغ الذي تركه خروج الشركات الاستشارية العالمية نتيجة للأوضاع الأمنية التي مرت بها البلاد، حيث قامت بتقديم العديد من الدراسات والاستشارات الهندسية والدعم الفني للشركات العاملة بالقطاع، مثنياً على جهود الشركة في عملها بمنظومات إدارة الجودة والسلامة والصحة والبيئة ودعمها لشركات القطاع في هذا المجال من خلال البرامج التدريبية.

من جانبه أكد رئيس مجلس إدارة شركة تقنية ليبيا للأعمال الهندسية جاد الله العوكلي أن الظروف التي تمر بها ليبيا وقطاع النفط من شح للميزانيات والتمويل للشركات، ونقص السيولة النقدية أثّر سلباً على أعمال الشركة خلال العام 2020 ، ولكن ظل هناك تحسن ملحوظ في عدد من الدراسات والمشاريع التي تم الحصول عليها والتي تفاوتت نسب الانجاز بها، مضيفاً بأن تقنية ليبيا قد تمكنت وبالرغم من كل الظروفا من إقفال حساباتها الختامية لعام 2019 ، وحتى شهر 9 من سنة 2020 ، كما حرصت الشركة على تنفيذ أعمالها وفق نظام إدارة متكامل وشامل لمتطلبات الجودة والصحة والسلامة والبيئة، مبنياً على مواصفات الايزو 2015:9001.

أابدى رئيس واعضاء مجلس الإدارة بالمؤسسة جملة من الملاحظات تركّزت على أن تعمل الشركة على الدفع بالشباب المؤهلين لتنفيذ المشاريع التي تقوم بها الشركة لاكتساب الخبرة، والعمل على توطين الأعمال وتدريب المهندسين لبناء كوادر وطنية متخصصة وفق خطة تطويرية شاملة، من خلال تنفيذ الأعمال بالمشاركة مع الشركات العالمية المتخصصة، كما أكدوا على ضرورة تكثيف الزيارات للشركات النفطية، والتوصل لحلول جذرية لتحصيل ديون الشركة وأهمية التركيز على استخدام الطاقات البديلة بالحقول في المستقبل.

وتم خلال الاجتماع عرض لأهم أعمال الشركة في العام 2020 والمشاريع المستقبلية والميزانية المالية للعام 2021 ، كما تم الاستماع الي تقرير هيئة المراقبة وما ورد بها من ملاحظات والاستماع لردود الشركة المتعلقة بها.