فقدان الاتصال بأحد أعضاء الهيئات القضائية في الكفرة

أصدر أعضاء الهيئات القضائية في جالو وأوجلة واجخرة بيانا أكدوا فيه فقدان الاتصال بالقاضي مصطفى عيسى لندي.

وأشار البيان إلى أن الاتصال فقد بالقاضي مصطفى عيسى الذي غادر مدينة الكفرة فجر الجمعة الماضي قاصدا مقر عمله وإقامته بمدينة جالو رفقة أسرته إلا أنه لم يصل بعد إلى وجهته المقصودة.

وفقد الاتصال به وهواتفه مقفلة -حتى لحظة كتابة الخبر- ولم تتوفر أية معلومات عنه وطالب أعضاء الهيئات القضائية بجالو وأوجلة واجخرة أهل الخير والنخوة ببذل الجهود الحثيثة في البحث عنه ليعود وأسرت إلى بيته بأمن وسلام.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية