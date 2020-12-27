عبدالسلام الزوبي: الدعم التركي لم يأت إلا بعدما أثبتنا لهم أننا «رجال في أرض المعركة»

احتفى المليشياوي المدعو عبدالسلام الزوبي الشهير بـ«سرانتي» آمر ما يسمى «الكتيبة 301» التي تضم أفرادًا مدنين من مصراتة، بزيارة الوفد العسكري التركي بقيادة وزير الدفاع خلوصي آكار إلى العاصمة طرابلس أمس السب، معتبرا إياها بأنها «زيارة حليف للحكومة الشرعية»، حسبما زعم.

‏‎وزعم «الزوبي»، عبر منشور له بفيسبوك، بقوله: «‏زيارة تركيا هي زيارة حليف للحكومة الشرعية، وليس كما يدعي الجهال».

وواصل المليشياوي التابع لحكومة الوفاق: «علاقتنا بدولة تركيا لم تكن عسكريةً إلا عندما طغت الرجمة للظفر بالسلطة».

وتفاخر بدعم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان لحكومة الوفاق بالمرتزقة، قائلا: «إن الدعم التركي لم يأتي إلا بعدما أن أيقنت الحكومة التركية أنها ستدعم رجالاً، أثبتو وجودهم في أرض المعركة لأكثر من تسعة أشهر ضد الظلم والطغيان»، حسبما زعم وادعى.

ووصل إلى طرابلس، الوفد العسكري التركي العاصمة، أمس السبت، ويضم إلى جانب وزير الدفاع التركي رئيس الأركان العامة الفريق أول “ياشار غولر” وقائد القوات البرية الفريق أول “أوميت دوندار” وقائد القوات البحرية “عدنان أوزبال”.

وكان في استقبال الوفد العسكري التركي، وزير الدفاع بـ”حكومة الوفاق” صلاح الدين النمروش ورئيس الأركان العامة أول محمد الحداد وآمر غرفة العمليات المشتركة بالمنطقة الغربية أسامة جويلي.

والتقي الوفد التركي مسئولين بـ”النواب الموازي” و”مجلس الدولة” وفائز السراج رئيس “المجلس الرئاسي” إلى جانب حضور تخريج دفعة جديدة جرى تدريبها من مليشيات “الوفاق” على يد خبراء أتراك.