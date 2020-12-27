جدول مواعيد رحلات المغادرة من مطار بنينا الدولي

أعلن مكتب التوثيق الإعلامي بإدارة مطار بنينا الدولي، اليوم الأحد، عن جدول الرحلات المغادرة من مطار بنينا الدولي.

وطالب المكتب في تدوينة له عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، المسافرين بالتواجد في المطار قبل موعد إقلاع الرحلة بأربع ساعات.

وشدد المكتب على ضرورة إجراء ضرورة إجراء تحليل PCR الخاص بفيروس كورونا قبل موعد الرحلات المواجهه إلى محافظة الإسكندرية المصرية بفترة لا تزيد عن 72 ساعة من موعد الرحلة، باستثناء الاطفال الأقل من 12 عاماً.

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