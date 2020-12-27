توقعات المركز الوطني للأرصاد الجوية للوضع الجوي السائد

أخبار ليبيا24

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية الوضع الجوي السائد والمتوقع اعتبارًا من اليوم الأحد أنه ستكون أجواء باردة على أغلب مناطق غرب ليبيا خاصة مناطق الشمال الغربي غدامس والحمادة.

وأضاف المركز أن الأجواء الباردة مصحوبة برياح نشطة السرعة على الساحل حيث الخررة القصوى المتوقع تسجيلها عذا اليوم منخفضة على هذه المناطق ما بين (13- 16) درجة مئوية.

وأشار المركز الوطني للأرصاد الجوية أن درجات الحرارة لا تتجاوز (10) درجات مئوية على أغلب المرتفعات الجبلية ويكون انخفاض الحرارة ملحوظًا آخر الليل خاصة على المناطق الصحراوية.

وأكد المركز أن الحرارة تتدنى إلى ما دون (3) درجات مئوية وقد تصل إلى درجة الصفر المئوي على بعض المناطق الجبلية.

وأشار المركز إلى تكاثر السحب على مناطق سهل بنغازي والجبل الأخضر مع احتمال سقوط أمطار متفرقة وتكون الرياح نشطة نسبيًا على هذه المناطق.

وتوقع المركز الوطني للأرصاد الجوية الحرارة القصوى على مناطق الشمال الشرقي وباقي مناطق الجنوب ما بين (17 – 21) درجة مئوية.