صنع الله: نعول على شركة زلاف لاستقرار الجنوب

بوابة إفريقيا الإخبارية – متابعات |

27 December, 2020

قال رئيس المؤسسة الوطنية للنفط مصطفى صنع الله نعول على شركة زلاف، لتكون خطوة مهمة في استقرار الجنوب واستحداث التنمية المكانية وتوفير متطلبات الحياة الكريمة لأهل الجنوب، من خلال عدة مشاريع استراتيجية ستقوم بها مستقبلا وسيكون لها دور كبير في تطوير وزيادة الانتاج من النفط والغاز .

وأكد صنع الله خلال اجتماع الجمعية العمومية لشركة زلاف بمدينة البريقة على أهمية إعداد الخطط لتطوير حقل العطشان التحدى الأبرز للشركة والذي سيعمل على تزويد محطة كهرباء اوباري بامدادات الغاز كما أشاد بجهود الشركة بالانتهاء من تنفيذ منظومة الساب التي تعد خطوة في اتجاه التحول الرقمي وعمل مميز يحسب للشركة لتتمكن من آداء الأعمال بكل حرفية كأول شركة في القطاع تستخدم هذه التقنية .

وأشار صنع الله إلى أن الشركة اتخذت خطوة جيدة بمنح الفرص للشباب والشابات لتولى زمام قيادة بعض ادارات الشركة في إطار التشجيع لإعداد قادة من الجيل الجديد لتولي المسؤولية .

وجرى خلال الاجتماع استعراض نشاطات الشركة المختلفة في الصحة والسلامة والبيئة ونشاط الاستكشاف والدراسات الجيولوجية والمكمنية وحفر الآبار وهندسة المشاريع خلال العام 2020 وبرامج العمل والميزانية المقترحة لسنة 2021 ، بالإضافة إلى مختلف المشاريع التي تعتزم الشركة القيام بها خلال 2021، كما قدمت هيئة المراقبة تقريرها وقامت بالرد على الملاحظات الواردة به.

كما تضمن العرض الأهداف الاستراتيجية للعام 2020 للشركة والتي كان من بينها استكمال مشروع حقل ايراون والشادار والاستعداد لبدء الإنتاج بهما واستكمال دراسة الجدوى لإنشاء مصفاة الجنوب ووحدة استخلاص غاز النفط المسال للاستعمال المنزلي، بالاضافة إلى خطط تطوير حقل العطشان بغرض توفير الغاز لمحطة اوباري لتوليد الكهرباء وحفر بعض الآبار الاستكشافية في المنطقة 174.