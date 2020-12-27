«الأرصاد»: أجواء باردة في غرب ليبيا واحتمال سقوط أمطار في بنغازي

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية أن تسود أجواء باردة على غالب مناطق غرب ليبيا اليوم الأحد، مع احتمال سقوط أمطار متفرقة على سهل بنغازي والجبل الأخضر.

وقال المركز إن الأجواء الباردة ستعم مناطق الشمال الغربي وخصوصا في كل من غدامس والحمادة، مع رياح نشطة السرعة على الساحل. وتوقع أن تصل درجات الحرارة القصوى على هذه المناطق بين 13 و16 درجة ولا تتجاوز 10 درجات على أغلب المرتفعات الجبلية.

ويكون انخفاض الحرارة ملحوظا آخر الليل خاصة على المناطق الجبلية والصحراوية، إذ تتدنى الحرارة إلى ما دون ثلاث درجات مئوية وقد تصل إلى درجة الصفر المئوي عند بعض المناطق الجبلية.

كما تتكاثر السحب على مناطق سهل بنغازي والجبل الأخضر مع احتمال سقوط أمطار متفرقة وتكون الرياح نشطة نسبيا على هذه المناطق؛ فيما تكون الحرارة القصوى المتوقعة على مناطق الشمال الشرقي وباقي مناطق الجنوب ما بين 17 و21 درجة.

يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا