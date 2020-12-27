أمن شحات تضبط تشكيل عصابي يمتهن تزوير الصكوك والعملة

أخبار ليبيا24

أكدت مديرية أمن شحات أن أعضاء قسم البحث الجنائي في المديرية تمكنوا من القبض على تشكيل عصابي من عدة مدن ليبية يمتهن تزوير الصكوك المصرفية.

وأضافت المديرية أن أعضاء التشكيل العصابي وهم من مجموعتين قاموا بتزوير صكوك مالية بمالبغ كبيرة وصلت لـ 4 ملايين دينار ليبي وأقلها مبلغ 80 ألف دينار ليبي.

وأشارت المديرية إلى أن وحدة التحقيق باشرت على فور بعد ورود معلومات بانتشار عملة مالية مزورة وصكوك مزورة وتمت متابعة الواقعة.

وأفادت مديرية أمن شحات أنه تم ضبط أشخاص بحوزتهم صكوك مزورة وتم استدراج باقي الأفراد القائمين على التزوير ومحاولتهم سحب المبالغ المالية من أحد المصارف.

وأوضحت المديرية أنه وفي سياق التحقيق معهم تم الكشف على قضية أخرى وهي اختلاس مبلغ مالي من وزارة الصحة كان من ضمن أعمالهم التي قاموا بها حيث كانت القضية مقيده ضد مجهول.

وذكرت مديرية أمن شحات أنه تم انتهاء التحقيق معهم وإحالتهم إلى النيابة العامة لاتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية حيالهم.