مكافحة الأمراض: 728 إصابة جديدة بفيروس كورونا

بوابة إفريقيا الإخبارية – متابعات |

27 December, 2020

أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض تسجيل 728 إصابة جديدة بفيروس كورونا منها 473 إصابة جديدة و255 حالة مخالطة من إجمالي 4688 عينة جرى فحصها خلال الـ24 ساعة الماضية.

وبين المركز الوطني لمكافحة الأمراض أنه جرى تسجيل ( 701 ) حالة شفاء منها 491 حالة في العاصمة طرابلس فيما جرى تسجيل 21 حالة وفاة في مختلف المدن.

وأشار المركز الوطني لمكافحة الأمراض إلى أن إجمالي الإصابات في ليبيا ارتفع إلى 98381 حالة منها 2.27955 حالة نشطة والمتعافين 3.68990 حالة والوفيات 4.1436 حالة.