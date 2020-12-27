أوحيدة يوجه اتهامات حادّة لتركيا ويُحمّلها مسؤولية أزمة ليبيا

حمل عضو مجلس النواب جبريل أوحيدة، أنقرة مسؤولية استمرار الأزمة في ليبيا، بتدريبها عناصر تابعين لحكومة الوفاق، وإمدادها بالأسلحة، كما حملها مسؤولية الحشود العسكرية الجارية.

ورأى أوحيدة في تصريح لوكالة الأنباء الليبية، أن تركيا التي تسعى إلى تحقيق الحلم العثماني وجدت ضالتها في حكومة الوفاق التي وصفها بـ”الضعيفة المرتمية في أحضان الفساد”.

وأشار الى أن المنطقة الشرقية تخلصت من الإرهاب بفضل تضافر جهود أبنائها والتفافهم مع التيار الوطني حول القيادة العسكرية التي بسطت سيطرتها الأمنية على أكثر من ثمانين في المئة من الأراضي الليبية بدعم إقليمي ودولي.

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