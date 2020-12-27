ليبيا الان

أوحيدة يوجه اتهامات حادّة لتركيا ويُحمّلها مسؤولية أزمة ليبيا

تم النشر منذُ 6 ثواني
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

حمل عضو مجلس النواب جبريل أوحيدة، أنقرة مسؤولية استمرار الأزمة في ليبيا، بتدريبها عناصر تابعين لحكومة الوفاق، وإمدادها بالأسلحة، كما حملها مسؤولية الحشود العسكرية الجارية.

ورأى أوحيدة في تصريح لوكالة الأنباء الليبية، أن تركيا التي تسعى إلى تحقيق الحلم العثماني وجدت ضالتها في حكومة الوفاق التي وصفها بـ”الضعيفة المرتمية في أحضان الفساد”.

وأشار الى أن المنطقة الشرقية تخلصت من الإرهاب بفضل تضافر جهود أبنائها والتفافهم مع التيار الوطني حول القيادة العسكرية التي بسطت سيطرتها الأمنية على أكثر من ثمانين في المئة من الأراضي الليبية بدعم إقليمي ودولي.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية

عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك