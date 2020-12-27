تركيا تشعل الأجواء بـ"تهديدات خطيرة" للجيش الليبي

أطلق وزير الدفاع التركي، خلوصي أكار، الأحد، سلسلة من التهديدات ضد الجيش الوطني الليبي، وذلك خلال زيارة للقوات التركية في طرابلس.

وحذر وزير الدفاع التركي الجيش الوطني الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر بأن قواته وداعموه باتو “هدفا مشروعا” في جميع الأماكن بعد كل محاولة اعتداء على القوات التركية.

وقال أكار، بحسب بيان وزارة الدفاع: “ليعلم حفتر وداعموه أننا سنعتبرهم أهدافا مشروعة إن اعتدوا على قواتنا. لن يكون أمامهم مكان يفرون إليه إذا هاجموا القوات التركية، وقال إن تركيا ستستهدفهم في كل مكان”.

وتركيا هي الداعم الخارجي الرئيسي لحكومة الوفاق الوطني الليبية، التي تتخذ من طرابلس مقرا.

ووقعت حكومة الوفاق والجيش الوطني الليبي في أكتوبر الماضي اتفاقا لوقف إطلاق النار، وتدفع الأمم المتحدة من أجل حوار سياسي بهدف إجراء انتخابات العام المقبل لتسوية الأزمة.

وفي وقت سابق، كشفت مصادر ليبية لـ”سكاي نيوز عربية” زيارة أكار تهدف إلى تعزيز أنقرة لوجودها جويا، بعدما اكتفت طوال الشهور الماضية بإرسال الطائرات المسيرة من نوع “بيرقدار”، التي استخدمتها بكثافة ضد الجيش الليبي.

وأكدت المصادر أن زيارة “الوطية” ستكشف عن عمليات إعادة تأهيل الهناجر بما يمكنها من استقبال الطائرات المقاتلة من طراز “إف -4″ والتي تعرف بـ”النعوش الطائرة”.