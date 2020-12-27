الوطني للأرصاد يتوقع أن تسود أجواء باردة على مناطق غرب البلاد

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية، اليوم الأحد، أن تسود أجواء باردة على غالب مناطق غرب ليبيا مع احتمال سقوط أمطار متفرقة على سهل بنغازي والجبل الأخضر.

وقال المركز في نشرته الجوية إن الأجواء الباردة ستعم مناطق الشمال الغربي وخصوصا في كل من غدامس والحمادة، مع رياح نشطة السرعة على الساحل وتوقع أن تصل درجات الحرارة القصوى على هذه المناطق بين 13 و16 درجة ولا تتجاوز 10 درجات على أغلب المرتفعات الجبلية.

وأشار إلى أن انخفاض الحرارة سيكون ملحوظا آخر الليل خاصة على المناطق الجبلية والصحراوية، إذ تتدنى الحرارة إلى ما دون ثلاث درجات مئوية، وقد تصل إلى درجة الصفر المئوي عند بعض المناطق الجبلية.

ولفت إلى أن السحب ستتكاثر على مناطق سهل بنغازي والجبل الأخضر مع احتمال سقوط أمطار متفرقة، وتكون الرياح نشطة نسبيا على هذه المناطق فيما تكون الحرارة القصوى المتوقعة على مناطق الشمال الشرقي وباقي مناطق الجنوب ما بين 17 و21 درجة.

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