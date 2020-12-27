صور | مالم ينشره مكتب باشاآغا والمشري والنمروش نشره خلوصي : حفل رأس سنة صاخب في معيتيقة

ليبيا – نشرت وزارة الدفاع التركية اليوم الأحد صورًا جديدة من زيارة وزير الدفاع التركي خلوصي آكار يوم أمس السبت للعاصمة طرابلس ، إذ تميزت هذه الصور بأنها جائت من الجانب التركي فقط .

وقالت وزارة الدفاع أن خلوصي ألقى كلمة في الجنود الأتراك بقاعدة معيتيقة توعد فيها ” حفتر ” تلاها حفل فني موسيقي قدمه الفنانون ” إسات كاباكلي ” و ” سركان جاغري ” و ” إليف بوس دوغان ” وتلاه حفل عشاء مع الجنود الذين بدا عددهم كبيراً في القاعة ببضعة مئات في وقت تفرض فيه قوة الردع المتمركزة بالقاعدة نفسها قيودًا صارمة على الليبيين بشأن رأس السنة لكن سُجل وجود عدد من أفرادها وقوفاً على جنبات القاعة للحماية .

وقالت وسائل إعلام تركية أن هذا الحفل كان بمناسبة رأس السنة الجديدة وأعياد الميلاد للترفيه عن الجنود الأتراك العاملين في ليبيا منذ أشهر فيما أكدت الوزارة التركية أن المطربين قدموا أعمالًا للفنان التركي محمد جيكلير وهو فنان قومي متعصب يتغنى للعرق التركي والحقبة العثمانية .

وظهر آكار رفقة فتحي باشاآغا وخالد المشري والنمروش في مقدمة القاعة ومن أمامهم مطربة ترتدي زيًا باللون الأحمر وحزامًا أسودًا وهو لون زي يرمز في مثل هذه الأيام لرأس السنة وأعياد الميلاد المسيحية فيما بدا الإنسجام واضحًا على باشاآغا .

وإذ نشر باشاآغا قرابة 45 صورة له من لقاءه مع آكار وكذلك المشري والنمروش ، فقد تجنبوا جميعًا نشر أي شيء حول هذا الحفل الذي كشف عنه آكار في إطار استعراضه لمواطني بلاده مدى حرصه على جنوده والترفيه عليهم .

ليبيا – المرصد

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يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية