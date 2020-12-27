كاتب تركي: زيارتا الوفدين التركي والمصري لطرابلس مرتبطتان بتسريع حل الأزمة الليبية

أكد الكاتب والمحلل السياسي التركي، سمير صالحة، أن زيارة وزير الدفاع التركي إلى طرابلس مرتبطة بأكثر من تطور وتستهدف التنسيق المستمر بين أنقرة وحكومة الوفاق.

وقال صالحة، في مداخلة تلفزيونية عبر قناة «العربية الحدث»: “وزير الدفاع التركي خلوصي آكار، هو الذي يقود الملف الليبي الآن، وهذه الزيارة مفاجأة ولكنها مرتبطة بعدة تطورات وتوقيت مهم على الأرض”.

وأضاف “الزيارة مرتبطة أكثر بالمحادثات المحلية والإقليمية والدولية المرتبطة بالملف الليبي، وهي مرتبطة أيضا بإمكانية أن نسمع مفاجأة، حيث يتردد أن هناك تنسيق تركي مصري على مستوى أجهزة الاستخبارات وهو ليس مرتبطا بالعلاقات الثنائية المصرية التركية ولكنه يبدو أنه مرتبط أكثر بملفات إقليمية أيضا”.

وتابع “أنا متفاءل أن تكون زيارة خلوصي آكار وزيارة الوفد المصري اليوم لطرابلس بأن تكونا مرتبطتان بالتسريع في اتجاه الحلحلة في التعامل مع الملف الليبي”.

وواصل “القرارات الأممية لا تتحدث بالاسم عمن سوف يغادر الأراضي الليبية من قوات أجنبية، وليس هناك تسمية لطرف بعينه، وهناك العشرات بحسب التقارير الأممية والدولية ومنها مرتزقة تأتي من أكثر من طرف، وقرار البرلمان التركي بتمديد فترة عمل القوات التركية في ليبيا لمدة 18 شهرا هو مرتبط بالتنسيق مع «الحكومة الشرعية الليبية»”.

ووصل الوفد العسكري التركي، إلى طرابلس، أمس السبت، ويضم إلى جانب وزير الدفاع التركي رئيس الأركان العامة الفريق أول “ياشار غولر” وقائد القوات البرية الفريق أول “أوميت دوندار” وقائد القوات البحرية “عدنان أوزبال”.

وكان في استقبال الوفد العسكري التركي، وزير الدفاع بـ”حكومة الوفاق” صلاح الدين النمروش ورئيس الأركان العامة أول محمد الحداد وآمر غرفة العمليات المشتركة بالمنطقة الغربية أسامة جويلي.

واليوم الأحد وصل وفدا مصريا إلى العاصمة طرابلس برئاسة اللواء أيمن بديع وكيل عام جهاز المخابرات العامة المصرية، وعضوية السفير المصري في ليبيا محمد أبوبكر مساعد وزير الخارجية المصري ‏وعددا من الدبلوماسيين والمسؤولين المصريين لبحث تطورات الأزمة الليبية.