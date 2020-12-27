كمين محكم يوقع عصابة أقراص الهلوسة في العزيزية.. وإدارة المخدرات: رفض رشوة منهم بنصف مليون دينار

أعلنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية، اليوم الأحد، ضبط تشكيل عصابي من مدينة العزيزية يمتهن تجارة أقراص الهلوسة «نوع لاريكا» وبكميات كبيرة، ورفضها رشوة بنحو نصف مليون دينار ليبي للإفراج عن التشكيل.

وأوضحت الإدارة في بيان أن بداية القضية جاءت من معلومة تلقاها أحد أعضاء التحري عن قيام شخص ليبي الجنسية من مدينة العزيزية يتاجر في هذه الأقراص، ليتم فحص الموضوع وتشكيل فريق عمل للتحري و التأكيد من صحة المعلومة لنحو شهر، وخلاله جرى اختراق التشكيل العصابي.

وتمكنت الإدارة من اختراق التشكيل عبر إيهام أعضاء فريق العمل للتشكيل العصابي والاتفاق مع هذا التشكيل على شراء كمية من أقراص الهلوسة تقدر بـ 8 آلاف شريط مقابل 300 ألف دينار.

وتم وضع كمين محكم للمتهم، وضبطه متلبساً وبالاستدلال معه اعترف بأن شقيقه هو من يقوم بتوفير الأقراص له وعلى الفور تم إعداد كمين محكم لضبط شقيقه أيضا، الذي اعترف بوجود كمية أخرى تقدر بـ 1200 داخل منزل بمنطقة جنزور، ما يعني أن التشكي كان بحوزه 129 ألف و528 قرص مخدر.

وقالت إدارة مكافحة المخدرات إن مدير وأعضاء المكتب عرض عليهم رشوة بـنصف مليون دينار ليبي للإفراج عن المتهمين غير أن مدير وأعضاء مكتب تحريات مدير الإدارة رفضوا، مؤكدين: «سنضرب بيد من حديدكل من تسول له نفسه المساس بأمن دولتنا وشبابها»، حسب البيان.

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