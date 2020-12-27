ليبيا الان

مصلحة المطارات تصدر هذه التوجيهات للمواطنين القاصدين تركيا

تم النشر منذُ 38 ثانية
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مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية
بوابة افريقيا الاخبارية
مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية

بوابة إفريقيا الإخبارية – متابعات |

27 December, 2020

دعت مصلحة المطارات المسافرين المتوجهين من المطارات الليبية إلى تركيا لإجراء التحليل    الخاص بفيروس كورونا “بي سي آر” اعتبارا من يوم غد الاثنين.

وبين مطار مصراته الدولي عبر صفحته بموقع “فيسبوك” أن مصلحة المطارات دعت  المسافرين المتوجهين من المطارات الليبية إلى تركيا اعتبارا من يوم غد الاثنين لعمل تحليل “بي سي آر” الخاص بكورونا قبل موعد السفر واظهاره عند الوصول للمطارات على أن تكون النتيجة سالبة وصلاحية التحليل لا تتجاوز 72 ساعة قبل موعد الوصول، وذلك بموجب ما أفادت به مصلحة الطيران المدني.

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بوابة افريقيا الاخبارية

بوابة افريقيا الاخبارية

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