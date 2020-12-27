مصلحة المطارات تصدر هذه التوجيهات للمواطنين القاصدين تركيا

بوابة إفريقيا الإخبارية – متابعات |

27 December, 2020

دعت مصلحة المطارات المسافرين المتوجهين من المطارات الليبية إلى تركيا لإجراء التحليل الخاص بفيروس كورونا “بي سي آر” اعتبارا من يوم غد الاثنين.

وبين مطار مصراته الدولي عبر صفحته بموقع “فيسبوك” أن مصلحة المطارات دعت المسافرين المتوجهين من المطارات الليبية إلى تركيا اعتبارا من يوم غد الاثنين لعمل تحليل “بي سي آر” الخاص بكورونا قبل موعد السفر واظهاره عند الوصول للمطارات على أن تكون النتيجة سالبة وصلاحية التحليل لا تتجاوز 72 ساعة قبل موعد الوصول، وذلك بموجب ما أفادت به مصلحة الطيران المدني.