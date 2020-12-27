وفد مصري رفيع المستوى يصل طرابلس

وصل وفد مصري رفيع المستوى اليوم الأحد للعاصمة الليبية طرابلس، بهدف اجراء مشاورات مع حكومة الوفاق.

ويضم الوفد المصري نائب رئيس جهاز المخابرات العامة، ومساعد وزير الخارجية وعدداً من المسؤولين في الحكومة المصرية.

و الزيارة هي الأولى من نوعها لمسؤول مصري رفيع للعاصمة الليبية منذ عام 2014، وتأتي بعد أسبوع من زيارة قام بها رئيس المخابرات العامة المصرية، اللواء عباس كامل، لمدينة بنغازي، ولقائه بقائد الجيش الليبي، خليفة حفتر، ورئيس البرلمان عقيلة صالح، وبعد أيام من اجتماع مصري ليبي في القاهرة بين اللجنة الوطنية للأزمة الليبية و75 شخصية من جنوب ليبيا، وكذلك بعد ساعات من زيارة وزير الدفاع التركي إلى العاصمة طرابلس.

ومن المقر وفق بعض المصادر ر أن يجري الوفد المصري الذي يضم نائب رئيس المخابرات ومسؤولين من وزارتي الدفاع والخارجية اجتماعات سياسية وأخرى أمنية، إذ سيلتقي كلا من وزير الداخلية فتحي باشاغا ونائب رئيس المجلس الرئاسي أحمد معيتيق، وكذلك قائد قوات الوفاق بالمنطقة الغربية أسامة الجويلي ورئيس جهاز مخابراتها عماد الطرابلسي.