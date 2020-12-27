ضبط تشكيلين عصابيين لتزوير الصكوك بشحات

ليبيا – أعلنت مديرية أمن شحات ضبط عناصر تشكيلين عصابيين من عدة مدن يمتهنون تزوير الصكوك المالية من الجهات العامة والخاصة بمالغ مالية كبيرة.

بيان صحفي للمديرية تابعته صحيفة المرصد أشار إلى أن حجم المبالغ ترواح بين 4 ملايين و80 ألف دينار مؤكدا قيام وحدة التحقيق في مديرية أمن شحات بمتابعة المعلومات الواردة بشأن انتشار عملة مالية وصكوك مزورة ليصار إلى ضبط أشخاص متورطين واستدراج باقي الأفراد القائمين على التزوير.

وأضاف البيان أن محاولة سحب المبالغ المالية من أحد المصارف قد تم إيقافها كاشفا عن قضية أخرى تتعلق باختلاس هذين التشكيلين مبلغ مالي من وزارة الصحة بالحكومة المؤقتة بعد أن تم تقييدها سابقا ضد مجهول فيما تم إحالة عناصرهما للنيابة العامة لاتخاذ مايلزم من إجراءات قانونية.

Share and Enjoy ! 0 Shares

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية