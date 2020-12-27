أكار مهددا الجيش: سيكون هدفا مشروعا لقواتنا في كل مكان

هدد وزير الدفاع التركي خلوصي أكار، اليوم الأحد، بأن الجيش وحفتر وداعمية في ليبيا سيكونون أهدافا مشروعة للقوات التركية إذا ما حاولوا مهاجمتها في ليبيا.

وأوضح أكار في تصريحات صحيفة أثناء زيارته للقوات التركية في طرابلس أنه سيعتبر الجيش و داعميه هدفا مشروعا في جميع الأماكن.

وقال أكار أن الجيش لن يكون أمامه مكان يفر إليه إذا هاجموا القوات التركية، على حد زعمه.

هذا ويذكر أن مهاجمة أكار للجيش تأتي في الوقت الذي تحاول فيه تركيا أن تعود الأزمة في ليبيا إلى ما كانت عليه قبل اتفاق وقف إطلاق النار والبدء في حل الأزمة سياسيا عقب مؤتمر جينيف.

وكان مدير إدارة التوجيه المعنوي في الجيش خالد المحجوب قد حذر من أن الجيش سيدافع عن بلاده ضد أي معتدي وضد من يحاولون التدخل في شؤون البلاد.

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