«مكافحة الأمراض»: 728 إصابة جديدة بـ«كورونا».. وشفاء 701 حالة ووفاة 21 شخصا

أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض التحديث اليومي للوضع الوبائي المحلي لفيروس كورونا المستجد ليوم السبت 26 ديسمبر 2020م وفقا للبيان رقم (286).

واستلم المركز عدد (4688) عينة لفيروس كورونا موزعة على المختبرات التالية: “المختبر المرجعي لصحة المجتمع طرابلس عدد (1880) عينة، مختبر مركز بحوث التقنيات الحيوية عدد (1110) عينة، مختبر فرع المركز الوطني مصراتة عدد (493) عينة، مختبر فرع المركز الوطني سبها عدد (25) عينة، مختبر فرع المركز الوطني غريان عدد (65) عينة، مختبر كلية الطب البشري جامعة طرابلس عدد (282) عينة، مختبر المركز المرجعي زليتن عدد (249) عينة”.

كما وزعت عينات كورونا على “مختبر بلدية سوق الجمعة عدد (130) عينة، مختبر المعهد القومي لعلاج الاورام صبراتة عدد (46) عينة، مختبر فرع المركز الوطني سرت عدد (17) عينة، مختبر مركز مصراتة الطبي عدد (310) عينة، مختبر فرع المركز الوطني الكفرة عدد (1) عينة، مختبر فرع المركز الوطني الجفرة عدد (3) عينات، مختبر فرع المركز الوطني تازربو عدد (10) عينات، مختبر فرع المركز الوطني الزاوية عدد (67) عينة”.

وبعد فحص عينات كورونا بتقنية Real Time PCR كانت النتائج على النحو التالي: عدد (3960) عينة سالبة ليروس كورونا، عدد (728) عينة موجبة لفيروس كورونا (473 جديدة + 255 مخالطة)”.

وأوضحت لجنة التواصل والإعلام الصحي بالمركز الوطني لمكافحة الأمراض أن حالات كورونا مفصلة بحسب المدن على النحو التالي:

1.طرابلس

عدد 227 حالة جديدة

عدد 78 حالة مخالطة

2.مصراته

عدد 22 حالة جديدة

عدد 123 حالة مخالطة

3.صرمان

عدد 1 حالة جديدة

عدد 3 حالة مخالطة

4.يفرن

عدد 2 حالة جديدة

5.القره بوللي

عدد 3 حالة جديدة

6.الرحيبات

عدد 4 حالة جديدة

7.الزاوية الغرب

عدد 3 حالة جديدة

8.الماية

عدد 17 حالة جديدة

9.سرت

عدد 4 حالة جديدة

عدد 3 حالة مخالطة

10.قصر بن غشير

عدد 2 حالة جديدة

11.سبها

عدد 3 حالة جديدة

12.زويلة

عدد 1 حالة جديدة

13.البوانيس

عدد 1 حالة مخالطة

14.جنزور

عدد 9 حالة جديدة

15.الزاوية الجنوب

عدد 2 حالة جديدة

16.الجميل

عدد 2 حالة جديدة

17.العامرية

عدد 12 حالة جديدة

18.السواني بن ادم

عدد 8 حالة جديدة

19.الخمس

عدد 15 حالة جديدة

20.زليتن

عدد 49 حالة جديدة

عدد 31 حالة مخالطة

21.نالوت

عدد 7 حالة جديدة

22.غريان

عدد 2 حالة جديدة

عدد 1 حالة مخالطة

23.الجفرة

عدد 3 حالة جديدة

24.الحوامد

عدد 4 حالة جديدة

25.درج

عدد 1 حالة جديدة

26.المنشية الجميل

عدد 7 حالة جديدة

عدد 1 حالة مخالطة

27.المعمورة

عدد 4 حالة جديدة

28.غدامس

عدد 1 حالة جديدة

عدد 2 حالة مخالطة

29.قصر الأخيار

عدد 1 حالة جديدة

30.العجيلات

عدد 2 حالة جديدة

31.رقدالين

عدد 5 حالة جديدة

32.الكفرة

عدد 1 حالة جديدة

33.تازربو

عدد 1 حالة جديدة

34.الزاوية المركز

عدد 25 حالة جديدة

عدد 11 حالة مخالطة

35.صبراته

عدد 5 حالة جديدة

36.جادو

عدد 14 حالة جديدة

37.زلطن

عدد 3 حالة جديدة

38.زواره

عدد 1 حالة مخالطة

39.الرياينة

عدد 1 حالة جديدة

تفاصيــــل الـــــ ( 701 ) حالة شفاء حسب المدن

1.عدد 491 حالة في طرابلس

2.عدد 17 حالة في ظاهر الجبل

3.عدد 11 حالة في سبها

4.عدد 3 حالات في قصر بن غشير

5.عدد 1 حالة في تازربو

6.عدد 123 حالة في مصراته

7.عدد 40 حالة في الزاوية المركز

8.عدد 5 حالات في الخمس

9.عدد 10 حالات في صبراته

تفاصيــــــل الــــ ( 21 ) حالة الوفاة

1.عدد 7 حالات في طرابلس

2.عدد 1 حالة في جنزور

3.عدد 1 حالة في باطن الجبل

4.عدد 1 حالة في صبراته

5.عدد 2 حالة في العواته

6.عدد 2 حالة في الخمس

7.عدد 1 حالة في قصر بن غشير

8.عدد 2 حالة في العزيزية

عدد 2 حالة في مصراته

10.عدد 2 حالة في زليتن

الإحصاءات العامة

1.إجمالي الإصابات ” العدد التراكمي ” 98381

2.الحالات النشطة : 27955

3.المتعافين : 68990

4.الوفيات : 1436