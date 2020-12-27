ليبيا- كشفت مصلحة المطارات التابعة لوزارة المواصلات بحكومة الوفاق عن تركيب أجهزة تفتيش أمني جديدة بمطار الأبرق بتوجيه مباشر من رئيس المصلحة.

بيان صحفي صادر عن المصلحة تابعته صحيفة المرصد أكد أن فريق عمل مكلف من رئيس مصلحة المطارات التابعة لوزارة المواصلات بحكومة الوفاق باشر بعمليات التركيب فضلا عن إجراء أعمال الصيانة اللازمة على الأجهزة التي يتم استخدامها حاليا وتركيب قطع الغيار اللازمة للصيانة الدورية والتأكد من تشغيلها ومعايرتها بالشكل المطلوب.

وأضاف البيان أن فريق العمل سيقوم بتنفيذ برنامج تدريبي لعدد من الموظفين والعناصر الأمنية التابعة لمطار الأبرق بهدف رفع مستوى الكفاءة التشغيلية لهم وتمكينهم من تشخيص الأعطال وإجراء أعمال الصيانة الدورية واللازمة على الأجهزة وفق الإجراءات المطلوبة والمنصوص عليها من قبل الطيران المدني وبما يضمن تعزيز التدابير والإجراءات الامنية بالمطارات التابعة للمصلحة.

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يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية