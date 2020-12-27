الجمعية الليبية لأعضاء الهيئات القضائية: فقدان الاتصال بقاضي محكمة جالو الجزئية مصطفى عيسى لندي

جالو 27 ديسمبر 2020 (وال)-أعلنت الجمعية الليبية لأعضاء الهيئات القضائية عن فقدان الاتصال بقاضي محكمة جالو الجزئية الأستاذ مصطفى عيسى لندي

وقالت الجمعية – في بيان –: “بيان أعضاء الهيئات القضائية بجالو أوجلة أجخرة؛ بشأن واقعة فقدان الاتصال بالقاضي الأستاذ مصطفى عيسى لندي، حيث تابع الأعضاء بحزن وقلق واقعة فقدان الاتصال بزميلهم الذي غادر مدينة الكفرة فجر يوم الجمعة 2020.12.25 قاصدًا مقر عمله وإقامته بمدينة جالو رفقة أسرته، إلا أنه لم يصل بعد إلى وجهته المقصودة، حيث فقد الاتصال به وهواتفه مقفلة حتى هذا التوقيت، ولم تتوفر أية معلومات عنه، وندعو أهل الخير والنخوة ببذل الجهود الحثيثة في البحث عنه ليعود وأسرته إلى بيته بأمن وسلام”. (وال- جالو) ر ت

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