طرابلس ومصراتة يستحوذان على 87% من حالات الشفاء من كورونا أمس

استحوذت طرابلس ومصراتة على نحو 87% من حالات الشفاء المسجلة في ليبيا السبت، بعدما سجلا 614 حالة من 701 حالة شفاء سجلت في البلاد أمس.

وأعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض، تسجيل 728 إصابة بفيروس كورونا المستجد أمس السبت، و701 حالة شفاء، 21 وحالة وفاة.

وأوضح المركز أنه استقبل أمس 4688 عينة، أظهرت نتيجة الاختبارات المعلمية، تأكد إصابة 473 حالة جديدة و255 حالة مخالطة.

وتوزعت حالات الإصابة المسجلة في البلاد على طرابلس بـ227 حالة جديدة و78 مخالطة، ومصراتة 22 حالة جديدة و123 مخالطة، وصرمان حالة جديدة و3 مخالطة، ويفرن حالتين جديدتين والقره بوللي 3 حالات جديدة، والرحيبات 4 حالات جديدة، والزاوية الغرب 3 حالات جديدة، والماية 17 حالة جديدة، وسرت 4 حالات جديدة و3 مخالطة، وقصر بن غشير حالتين جديدتين.

وفي سبها تم تسجيل 3 حالات جديدة، والبوانيس حالة مخالطة، وجنزور 9 حالات جديدة، والزاوية الجنوب حالتين جديدتين، والجميل حالتين جديدتين، والعامرية 12 حالة جديدة، والسواني بن آدم 8 حالات جديدة، والخمس 15 حالة جديدة، وزليتن 49 حالة جديدة، و31 مخالطة ونالوت 7 حالات جديدة، وغريان حالتين جديدتين وحالة مخالطة، والجفرة 3 حالات جديدة، والحوامد 4 حالات جديدة، ودرج حالة جديدة، والمنشية الجميل 7 حالات جديدة وحالة مخالطة، والمعمورة 4 حالات جديدة، وغدامس حالة جديدة وحالتين مخالطتين، والعجيلات حالتين جديدتين.

ليبيا تسجل 701 حالة شفاء من «كورونا» و21 وفاة

كما سجلت رقدالين 5 حالات جديدة، وزويلة وقصر الأخيار والكفرة وتازربو والرياينة حالة جديدة لكل منهم، والزاوية المركز 25 حالة جديدة و11 مخالطة، وصبراتة 5 حالات جديدة، وجادو 14 حالة جديدة، وزلطن 3 حالات جديدة، وزوارة حالة مخالطة.

فيما توزعت حالات الشفاء على طرابلس بـ491 حالة، و17 حالة في ظاهر الجبل، و11 حالة في سبها، و3 حالات في قصر بن غشير، وحالة في تازربو، و123 حالة في مصراتة، و40 حالة في الزاوية المركز، و5 حالات في الخمس و10 حالات في صبراتة.

وتوزعت حالات الوفاة بفيروس كورونا في ليبيا أمس، على طرابلس بـ7 حالات، وحالة في كل من جنزور وباطن الجبل وصبراتة وقصر بن غشير، وحالتين في كل من العواتة والخمس والعزيزية ومصراتة وزليتن.

ووفق البيان وصل إجمالي الإصابات في ليبيا منذ ظهور الوباء في البلاد إلى 98381 حالة، منها 27955 ألف حالة نشطة حتى الآن، بينما تعافى 68990 حالة، وتم تسجيل 1436 حالة وفاة.

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