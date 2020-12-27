وزير الدفاع التركي يوجه تهديدات للجيش الليبي

بوابة إفريقيا الإخبارية – متابعات |

27 December, 2020

وجه وزير لدفاع التركي خلوص آكار تهديدات للجيش الليبي بأنه سيكون هدفا مشروعا بعد كل محاولة اعتداء على القوات التركية بليبيا.

وبحسب وكالة الأناضول التركية قال آكار “(ليعلم قائد الجيش خليفة) حفتر وداعموه أننا سنعتبرهم هدفا مشروعا في جميع الأماكن بعد كل محاولة اعتداء على قواتنا”.

وأدى آكار رفقة وفد عسكري تركي زيارة أمس السبت للعاصمة طرابلس التقى خلالها نظيره الليبي صلاح الدين النمروش ووزير الداخلية فتحي باشاغا ورئيس مجلس الدولة خالد المشري فيما لم يلتقي رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج.