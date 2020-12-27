شركة الكهرباء: تركيب محولين جديدين بدلاً من التالفين بسبب حريق محطة تحويل عين زارة

أعلنت الشركة العامة للكهرباء، عن احتراق وتلف محولين جهد 30/ 11 كيلو فولت، بمحطة تحويل 220 ك.ف عين زارة، نتيجة الحريق الذي نشب بالمحطة يوم الخميس الماضي، مضيفة أنه تركيب محولين جديدين، والبدء في أعمال الاختبارات التشغيلية، متوقعة شحن أحد المحولين غدا

وقالت الشركة في بيان اليوم، إنه بعد إخماد الحريق قامت إدارة توزيع طرابلس بنقل الأحمال إلى محطات أخرى، وتغذيتها من مصادر بديلة.

وأوضحت أن الإدارة العامة لنقل الطاقة عملت على فك المحولين المحترقين وتركيب محولين جديدين، والبدء في أعمال الاختبارات التشغيلية، متوقعة شحن أحد المحولين غدا.

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