المحجوب: القوات المسلحة لن ترضى باستمرار الاستعمار التركي لليبيا

ليبيا – قال مدير إدارة التوجيه المعنوي بالقيادة العامة للجيش اللواء خالد المحجوب إن زيارة وزير الدفاع التركي خلوصي أكار إلى ليبيا هي بمثابة رسالة طمأنة تبعثها أنقرة لحكومة الوفاق وللإخوان بأنها تقف خلفهم في المرحلة القادمة وذلك رداً على الكلمة القوية التي وجهها قائد الجيش المشير خليفة حفتر إلى تركيا وخيّرها فيها بين الحرب أو الخروج من البلاد.

اللواء المحجوب وفي تصريح لقناة “العربية” أمس السبت أوضح أن الجيش لن يرضى باستمرار الاستعمار التركي لليبيا، هو بصدد تجهيز قواته للرد على أي هجوم يستهدف منطقة الهلال النفطي،خاصة أن تواصل الإمدادات والتجهيزات التركية نحو ليبيا والتحشيدات العسكرية على خطوط التماس في منطقة سرت الجفرة وبناء القواعد وغرف العمليات وزيادة سيطرتهم على المنطقة الغربية أصبحت أمراً لا يطاق.

وأشار إلى أن هذا الوضع الميداني الساخن لا يمنع الجيش من الاستمرار في التزامه باتفاق وقف إطلاق النار واحترامه لاتفاقيات اللجنة العسكرية والتي مازالت تحتاج إلى تفعيل أقوى رغم الخرق القويّ الذي تقوم به أنقرة لكل التفاهمات والتشويش على المفاوضاب وأي محاولات للتقارب في ظل صمت دولي غريب.

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يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية