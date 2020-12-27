“وفد الحرب” التركي يشارك في حفل تخريج دفعة دربتها تركيا من مسلحي الوفاق

ليبيا – شارك رئيس مجلس الدولة الاستشاري خالد المشري القيادي في حزب العدالة والبناء الذراع السياسي لجماعة الإخوان المسلمين في حفل تخريج الدفعة الثانيه لخريجي الجامعات، و الدفعة الخمسين لحاملي الشهادة الثانوية بالكلية العسكرية التابعة للرئاسي.

وحضر التحريج وفقاً للمكتب الاعلامي التابع للمجلس لوفد التركي، الذي يقوم بزيارة رسمية في العاصمة طرابلس، ويضم الوفد كلاً من وزير الدفاع “خلوصي آكار”، والسفير التركي لدى الرئاسي”سرحت أكسن”، ورئيس الأركان العامة التركي الفريق أول “ياشار غولر”، وقائد القوات البرية الفريق أول “أوميت دوندار”، وقائد القوات البحرية “عدنان أوزبال”.

كما شارك في الحفل أيضا كلاً صلاح النمروش وفتحي باشاغا ومحمد الحداد وأسامة الجويلي وعبدالباسط مروان وعادل الزنداح والفيتوري غريبيل وحسن ونيس.

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يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية