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السعيدي: نتوقع إندلاع حرب خلال الأيام المقبلة لتمكين الوفاق من الهلال النفطي

تم النشر منذُ 26 دقيقة
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مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية
صحيفة المرصد الليبية
مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية

ليبيا – قال عضو مجلس النواب علي السعيدي إن تركيا لا تؤمن بمخرجات اجتماعات اللجنة العسكرية الليبية لترسيخ وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى.

السعيدي وفي تصريحات خاصة لصحيفة “الاتحاد “الاماراتية اليوم الأحد أشار إلى التزام الجيش باتفاق وقف إطلاق النار بعكس الميليشيات المسلحة التابعة لحكومة الوفاق التي لا تمتلك مؤسسة عسكرية لكن أموال ومكاتب تقودها ميليشيات مسلحة تسيطر على القرار السياسي والعسكري بالمنطقة الغربية.

وأكد أن هدنة وقف إطلاق النار لن تجد أي قبول من الجانب التركي، متوقعاً اندلاع حرب خلال الأيام المقبلة والهدف منها بسط سيطرة رئيس المجلس الرئاسي فايز السراج على كل التراب الليبي وخاصة منطقة الهلال النفطي.

وأشار إلى وجود دعم دولي لتركيا من بعض الدول، مؤكداً أنه يخشى على مصر لأن ما تقوم به تركيا يستهدف الأمن القومي المصري بشكل مباشر لاستهداف أمنها واستقرارها، مشيراً إلى أن تونس تعاني أيضاً انهياراً سياسياً واقتصادياً،وهو ما يدفع بالبلاد نحو فوضى خلاقة.

السعيدي بيّن أن زيارة الوفد التركي استعداد لإشعال فتيل الحرب في ليبيا، مؤكداً أن الشعب الليبي سيتصدى لأي تحركات تركية تهدف لاحتلال البلاد، لافتاً إلى أن الجانب التركي يسعى إلى تقوية الاقتصاد الذي ينزف منذ سنوات أمام الدولار واليورو.

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صحيفة المرصد الليبية

صحيفة المرصد الليبية

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تعليق

  • من المستحيل على اردوغان وكلابه تخطى الخط الاحمر ومواجهة الجيش المصرى لان هذا يعنى انتحار اردوغان وسحله فى شوارع تركيا لان اى معركة نظامية ستكون ساحقة للمليشيات والاتراك وهزيمتهم تعنى هزيمتهم فى مواقع اخرى منها قبرص والعراق وسوريا لانها ستؤدى لافلاس تركيا فاردوغان رغم انه اكبر جعجاع لا يستطيع ان يقول امام الشعب التركى انه يستطيع مواجهة الجيش المصرى المعروف عنه عبر التاريخ انه هزم المغول والجيش العثمانى ولولا الدعم الامريكى المباشر لاسرائيل لسحقها ولا قبل لاى دولة طبعا على مواجهة امريكا القوة العظمى الاولى فى العالم اما جيش الدعارة التركى فيختبئ خلف المرتزقة ولا يستطيع دخول مواجهة مباشرة وراينا من قبل فى خطاب لاردوغان انه تم ارسال 10000 داعشى الى سيناء وانه يتابعهم فاين هم الان فى خبر كان واين من دعمهم اردوغان فى درنة وبنغازى فى الباى باى اطمئن فالاتراك جبناء ويبيعوا كل من خانوا لصالحهم فاين البشير الاخوانى الحقير الذى باع جزيرة سواكن لاردوغان ولم تشفع له عند السقوط امام ارادة الشعب والشعب الليبى عليه ان يتوحد لطرد المحتل التركى الحقير

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