ليبيا الان

“أكار” يشن هجوماً حاداً ضد المشير “حفتر”

تم النشر منذُ 38 دقيقة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

شن وزير الدفاع التركي خلوصي أكار هجوماً حاداً ضد القائد العام للجيش الوطني المشير خليفة حفتر، في كلمة ألقاها أمام جنود أتراك، أثناء وجوده في طرابلس.

وهدد “أكار” باستهداف مواقع قوات الجيش الوطني بالمنطقة الشرقية في حال شن الجيش أي هجوم على القوات التركية المتمركزة في طرابلس، مؤكداً أن قوات الجيش ستُصبح هدفاً مشروعاً للجيش التركي.

وصعّد وزير الدفاع التركي من لهجة هجومه قائلاً إنه في حال قررت قواتهم استهداف الجيش الوطني، فإنها لن تتردد في الوصول إليه في أي مكان داخل ليبيا.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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تعليق

  • هذا الحمار اكار يعرف جيدا انه لايمكنه ان يستهدف اى هدف فى المتطقة الشرقية لانها محمية بانظمة دفاع جوى وطيران مصرى على اعلى مستوى وقادر على قصف اى هدف تركى فى ليبيا حتى فى الوطية وراينا رسائل سابقة من قبل قتل فيها اتراك فى الوطية ومعتيقة ومطار مصراته فما اسهل الجعجعة الفارغة ولو كان بمقدور الاتراك تخطى الخط الاحمر لفعلوا ذلك ولكنهم يعرفوا انه مستحيل وان اى محاولة اعتداء عبى الجيش سيكون الرد قويا وبسهولة يمكن استهدف طائرات النقل الجوى واسقاطها

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