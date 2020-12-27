“أكار” يشن هجوماً حاداً ضد المشير “حفتر”

شن وزير الدفاع التركي خلوصي أكار هجوماً حاداً ضد القائد العام للجيش الوطني المشير خليفة حفتر، في كلمة ألقاها أمام جنود أتراك، أثناء وجوده في طرابلس.

وهدد “أكار” باستهداف مواقع قوات الجيش الوطني بالمنطقة الشرقية في حال شن الجيش أي هجوم على القوات التركية المتمركزة في طرابلس، مؤكداً أن قوات الجيش ستُصبح هدفاً مشروعاً للجيش التركي.

وصعّد وزير الدفاع التركي من لهجة هجومه قائلاً إنه في حال قررت قواتهم استهداف الجيش الوطني، فإنها لن تتردد في الوصول إليه في أي مكان داخل ليبيا.

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